В Рязанской области рассказали о поддержке безработных

Власти Рязанской области направят 788 млн рублей на поддержку безработных.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональное правительство. Вопрос рассмотрели в ходе онлайн-заседания в понедельник, 17 августа.

Из федерального бюджета в виде субвенций поступило около 261 млн рублей.

Как уточнил министр труда и социальной защиты Валерий Емец, средства направят на выплаты безработным, а также на увеличение количества граждан, которые будут привлекаться к оплачиваемым общественным работам.

В мае URA.RU сообщало, что правительство ЯНАО утвердило новые меры поддержки занятости.