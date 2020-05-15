В ЯНАО утвердили меры по поддержке занятости

Правительство ЯНАО утвердило новые меры по поддержке занятости.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Для малых и средних предпринимателей предусмотрена субсидия в размере 123 тыс. рублей на создание постоянных рабочих мест для безработных и ищущих работу граждан», — отметили в пресс-службе.

Согласно постановлению, уволить сотрудника можно только по соглашению сторон, а в случае если работник уйдёт по собственному желанию, место не останется вакантным и сокращено быть не может.

Отмечается, что на освободившиеся должности службы занятости будут направлять безработных.

Кроме того, компании, которые создадут временные рабочие места, будут получать по 31 тыс. рублей на каждого такого работника.

Ранее, как сообщал портал kp.ru, губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о мерах поддержки населения.