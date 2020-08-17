Эксперт дала рекомендации по профилактике перед началом осени

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Профессор, доктор медицинских наук Татьяна Чеботарёва дала рекомендации по профилактике перед началом осени.
Эксперт дала рекомендации по профилактике перед началом осени
  • Pixabay

«Осень и зима — период повышения респираторной заболеваемости, и к нему необходимо подготовиться. Увеличение числа контактов между детьми и взрослыми после длительного разобщения (карантина или самоизоляции) грозит частыми простудами», — цитирует эксперта kp.ru.

По словам Чеботарёвой, действенная профилактика складывается из комплекса мероприятий, направленных на повышение устойчивости организма к возбудителям инфекций. Как отметила эксперт, один из важных компонентов — вакцинация против гриппа.

Чеботарёва добавила, что среди мер профилактики — рациональное питание, прогулки, достаточный сон, приём препаратов положительного влияния на иммунную систему.

Ранее депутат Госдумы доктор медицинских наук врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с НСН выразил мнение, что ущерб от гриппа гораздо больше, чем от COVID-19.

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