Комитет Госдумы прорабатывает законопроект по установке дефибрилляторов в ТЦ
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
В России первое чтение законопроект о дефибрилляторах прошёл в 2019 году.
«На самом деле применение автоматического наружного дефибриллятора (а мы говорим именно о них, а не о тех устройствах, которые используют реаниматологи в больницах или бригады скорой) не требует медицинского образования или особой подготовки. Эти дефибрилляторы сами зачитывают инструкцию, что нужно сделать, сами снимают кардиограмму и дают разряд только в том случае, если действительно выявили остановку сердца», — цитирует издание председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова.
От внезапной остановки сердца в России умирают около 200 тыс. человек в год, спасти пациентов (вне стационаров) удаётся лишь в 5% случаев, подсчитали эксперты. Проблема в том, что для запуска сердца нужен дефибриллятор, однако бригады скорой добраться до пациента вовремя успевают далеко не всегда.
Парламентарии планируют завершить работу над законом в осеннюю сессию.