Названы регионы — лидеры по доступности цен на бензин

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В Ямало-Ненецком и Чукотском автономном округе, а также в Москве зафиксированы наиболее доступные для населения цены на бензин марки АИ-92, следует из исследования РИА Новости.
Названы регионы — лидеры по доступности цен на бензин
  • globallookpress.com

«Рейтинг строится на основе ранжирования субъектов России по объёму бензина марки АИ-92, который может приобрести житель на среднюю в регионе зарплату», — отмечают авторы.

Доступный объём бензина для каждого региона высчитан путём деления среднемесячной зарплаты за вычетом НДФЛ за период с июня 2019 года по май 2020 года на региональную цену бензина по состоянию на 27 июля 2020 года.

Выяснилось, что жители Ямало-Ненецкого автономного округа на среднюю зарплату могут приобрести 2160 литров бензина в месяц по цене 41,7 рубля за литр, в то время как водители в Москве имеют возможность заправиться на 1939 литров по цене 43,1 рубля.

При этом в Чукотском автономном округе можно приобрести 1727 литров бензина по цене 56 рублей.

Кроме того, более тысячи литров АИ-92 доступно на среднюю зарплату жителям Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Магаданской, Сахалинской, Мурманской, Московской, Тюменской и Архангельской областей, Камчатского, Хабаровского и Красноярского краев, Санкт-Петербурга, а также Республик Саха и Коми.

Жители республик Северного Кавказа, Ивановской и Тамбовской областей, а также Калмыкии, напротив, могут приобрести на свою зарплату в три—четыре раза меньше бензина.

«Это объясняется не только ценами на бензин, которые во многих регионах Северного Кавказа выше среднероссийских, но и низкими зарплатами», — поясняется в исследовании.

Ранее Россия заняла 20-е место в рейтинге доступности бензина.

Эксперт Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института Андрей Гордеев  в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение отменить запрет на импорт бензина.

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