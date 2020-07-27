Россия заняла 20-е место в рейтинге доступности бензина

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Опубликован рейтинг европейских стран по доступности бензина для населения.
Россия заняла 20-е место в рейтинге доступности бензина
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Отмечается, что при составлении рейтинга были использованы данные статистики стран Европы о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на начало июля 2020 года (для Украины и Норвегии — по итогам мая 2020 года). 

Изменение цен рассчитано в национальной валюте стран.

Как свидетельствует исследование РИА Новости, возглавил список Люксембург, Россия — на 20-м месте.

«Лидером рейтинга стал Люксембург. Жители этой страны могут приобрести на свои средние зарплаты около 3,2 тыс. литров бензина. Цены на топливо в этой стране относительно невысокие, а зарплаты при этом одни из самых больших в Европе», — сообщают составители рейтинга.

Как отмечается, жители России могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 924 литров 95-го бензина.

Согласно исследованию, второе место заняла Норвегия с 2,6 тыс. литров. В первую пятёрку рейтинга входят также Австрия, Ирландия и Великобритания.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.

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