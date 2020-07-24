В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России

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В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.
В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС России Армена Ханяна.

«Цены на моторные топлива в оптовом сегменте стабилизировались и на протяжении нескольких недель показывают динамику к снижению», — заявил Ханян.

Он добавил, что «в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции».

В начале июля стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже била рекорд на протяжении нескольких дней подряд.

ФАС отмечала, что цена бензина на бирже скоро стабилизируется. 

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