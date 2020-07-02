В ФАС заявили о скорой стабилизации цены бензина на бирже
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление начальника управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС Армена Ханяна, опубликованное в Telegram-канале ведомства.
«По нашим прогнозам, скоро предложение бензинов на бирже получит нужный импульс и окончательно догонит спрос. В настоящее время нет причин для сильного беспокойства», — отметил он.
Вместе с этим Ханян добавил, что цена на бензин в рознице растёт в пределах инфляции и ценовых скачков нет.
Ранее сообщалось, что стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже четвёртый торговый день подряд бьёт рекорд.