В ФАС заявили о скорой стабилизации цены бензина на бирже

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) фиксирует выравнивание баланса спроса и предложения на бензин на бирже, цена скоро стабилизируется.
В ФАС заявили о скорой стабилизации цены бензина на бирже
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление начальника управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС Армена Ханяна, опубликованное в Telegram-канале ведомства.

«По нашим прогнозам, скоро предложение бензинов на бирже получит нужный импульс и окончательно догонит спрос. В настоящее время нет причин для сильного беспокойства», — отметил он.

Вместе с этим Ханян добавил, что цена на бензин в рознице растёт в пределах инфляции и ценовых скачков нет.

Ранее сообщалось, что стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже четвёртый торговый день подряд бьёт рекорд.

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