В крови жестоко обращавшегося с младенцем отца в Сочи нашли наркотики
- РИА Новости
Об этом сообщает портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу УВД по Сочи.
Родителей младенца арестовали на 10 суток за сопротивление полиции.
15 августа в соцсетях было опубликовано видео, на котором видно, как мужчина размахивает ребёнком, держа его вниз головой.
Следственный комитет начал проверку из-за жестокого обращения отца с малолетней дочерью в Сочи, инициирован вопрос о возможности изъятия ребёнка из семьи для обеспечения его безопасности.
Пару обнаружили в лесном массиве Хостинского района Сочи. Младенца передали в медучреждение, телесных повреждений у него не обнаружено.
Установлено, что мужчина является жителем Москвы, а женщина — уроженкой Белгорода. Они прибыли на территорию Сочи в первом полугодии текущего года, в июне у них родилась девочка.