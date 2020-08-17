В крови жестоко обращавшегося с младенцем отца в Сочи нашли наркотики

Сотрудники полиции Сочи обнаружили следы наркотиков в крови мужчины, жестоко обращавшимся с новорождённой девочкой. На месте отдыха семьи в лесу также были найдены наркотические средства с приспособлениями для курения.

Об этом сообщает портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу УВД по Сочи.

Родителей младенца арестовали на 10 суток за сопротивление полиции.

15 августа в соцсетях было опубликовано видео, на котором видно, как мужчина размахивает ребёнком, держа его вниз головой.

Следственный комитет начал проверку из-за жестокого обращения отца с малолетней дочерью в Сочи, инициирован вопрос о возможности изъятия ребёнка из семьи для обеспечения его безопасности.

Пару обнаружили в лесном массиве Хостинского района Сочи. Младенца передали в медучреждение, телесных повреждений у него не обнаружено.

Установлено, что мужчина является жителем Москвы, а женщина — уроженкой Белгорода. Они прибыли на территорию Сочи в первом полугодии текущего года, в июне у них родилась девочка.