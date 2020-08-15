За сутки 48 российских военных вылечились от коронавируса

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За прошедшие сутки 48 российских военных вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на информационный бюллетень Минобороны России.
За сутки 48 российских военных вылечились от коронавируса
  • АГН «Москва»

«Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 9928 человек», — заявили в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило об успешном завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. 

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране вакцины от COVID-19. Она получила название «Спутник V».

15 августа в России была произведена первая партия вакцины.

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