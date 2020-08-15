Высокопоставленного сотрудника МЧС задержали в Забайкалье по делу о взятке

Начальника управления кадровой и воспитательной работы Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю задержали по делу о получении взятки. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления кадровой и воспитательной работы Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанного подозревают в получении крупной взятки, совершённом с вымогательством взятки.

«Следователи задержали подозреваемого на 48 часов, в его служебном кабинете проведён обыск. Изъяты и изучаются документы, имеющие значение для следствия», — указывается в тексте.

Ранее СК возбудил дело в отношении депутата заксобрания Петербурга Романа Коваля по подозрению в получении крупной взятки.