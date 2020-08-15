Кабмин упростил получение грантов для туристической отрасли

Правительство России упростило порядок получения грантов для туристической отрасли. Как информирует пресс-служба кабмина, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В сообщении говорится, что теперь представители туристической отрасли смогут подавать заявки на гранты и всю необходимую документацию в электронной форме.

«Это в том числе касается справок об уплате налогов и сборов, бизнес-планов проектов, информации о численности сотрудников, копий учредительных документов, выписок из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», — уточнили в кабмине.

Также планируется сократить сроки проведения конкурсных отборов. Определит сроки комиссия Ростуризма.

Ранее кабмин одобрил упрощение доступа к субсидиям на оплату услуг ЖКХ.