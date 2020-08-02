Кабмин одобрил упрощение доступа к субсидиям на оплату услуг ЖКХ

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее упростить доступ к субсидиям на оплату услуг ЖКХ с 1 января 2021 года.

Об этом информирует пресс-служба кабмина.

Отмечается, что гражданам для получения такой субсидии не нужно будет предоставлять квитанции и чеки об оплате услуг ЖКХ и справки об отсутствии задолженности.

В правительстве объяснили, что госорганы сами будут получать соответствующие данные через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Субсидию могут получить граждане, у которых ежемесячно на оплату жилищно-коммунальных услуг уходит больше определённой доли дохода. При этом каждый российский регион устанавливает данную норму самостоятельно.

«Например, в Москве можно получить субсидию, если расходы на коммунальные услуги превышают 10% совокупного дохода семьи, в Санкт-Петербурге — 14%», — уточнили в кабмине.

Ранее Мишустин подписал распоряжение, упрощающее для малообеспеченных семей оформление пособия на детей в возрасте от трёх до семи лет.