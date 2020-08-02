Кабмин одобрил упрощение доступа к субсидиям на оплату услуг ЖКХ

Короткая ссылка
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее упростить доступ к субсидиям на оплату услуг ЖКХ с 1 января 2021 года.
Кабмин одобрил упрощение доступа к субсидиям на оплату услуг ЖКХ
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба кабмина.

Отмечается, что гражданам для получения такой субсидии не нужно будет предоставлять квитанции и чеки об оплате услуг ЖКХ и справки об отсутствии задолженности.

В правительстве объяснили, что госорганы сами будут получать соответствующие данные через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Субсидию могут получить граждане, у которых ежемесячно на оплату жилищно-коммунальных услуг уходит больше определённой доли дохода. При этом каждый российский регион устанавливает данную норму самостоятельно.

«Например, в Москве можно получить субсидию, если расходы на коммунальные услуги превышают 10% совокупного дохода семьи, в Санкт-Петербурге — 14%», — уточнили в кабмине.

Ранее Мишустин подписал распоряжение, упрощающее для малообеспеченных семей оформление пособия на детей в возрасте от трёх до семи лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить