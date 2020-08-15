Адвокат рассказал о необходимых Ефремову прогулках

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подзащитному по состоянию здоровья необходимы прогулки.

«Мы не говорим о залоге или о чём-то таком. Пусть остаётся домашний арест. Но мы просим разрешить Ефремову прогулки — по часу в день. Ему это необходимо по состоянию здоровья», — приводит ТАСС его слова.

Ранее в распоряжении RT появился протокол допроса артиста от 17 июня, в котором он признаёт свою вину в совершении ДТП в центре Москвы.

В конце июля Пресненский суд Москвы отказал Ефремову в двухчасовых прогулках.