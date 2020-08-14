В Москве опубликовали статистику по смертности от коронавируса в июле

Коронавирусная инфекция стала основной или сопутствующей причиной смерти 1706 человек в Москве в июле. При этом число летальных исходов, связанных с COVID-19, в два раза меньше, чем в июне, и на 68% меньше, чем в мае, сообщил столичный Департамент здравоохранения.

Всего в июле в столице скончались 10 773 человека, что на 716 больше, чем в июле 2019 года. По данным Депздрава, общее превышение смертности по отношению к среднеиюльским показателям за последние три года составило 1040 случаев.

«COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 1706 случаях, что обосновывает всю избыточную смертность за июль», — отметили в ведомстве.

При этом инфекция стала основной причиной смерти 742 человек.

«В их числе те случаи, когда при отрицательном тесте (как при жизни, так и посмертно) по результатам патолого-анатомического исследования и клинических признаков причиной смерти был установлен коронавирус (141 человек)», — поясняют в департаменте.

В то же время ещё 964 человека в столице умерли в июле от других причин, но с положительным результатом теста на коронавирус.

«При этом COVID-19 оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 466 случаях (болезни системы кровообращения — 418, болезни органов дыхания — 28, прочие болезни — 20)», — указывается в сообщении.

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в Москве в статистике по смертности от коронавируса учитывали «не только тех, у кого был положительный тест, но и тех, у кого была явная клиническая картина».

В конце мая вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России разделили все причины смертности, «которые так или иначе связаны с влиянием COVID-19», на группы.