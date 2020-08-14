Эксперт оценил запрет на размещение ряда магазинов в жилых домах

Короткая ссылка
Эксперт по ТСЖ фонда «Жилищная солидарность» Виктор Федорук прокомментировал сообщение о том, что в жилых домах и общественных зданиях теперь запрещены магазины бытовой химии и строительных материалов.
Эксперт оценил запрет на размещение ряда магазинов в жилых домах
  • РИА Новости

В беседе с Nation News он назвал нововведение нужным и отметил, что жизнь важнее прибыли.

«Сегодня мебель делается с добавлением различных химических веществ. В случае пожара у людей не будет смысла спасаться, потому что они сделают несколько вдохов дыма и уже всё, спасать не надо», — сказал эксперт.

Как добавил Федорук, среди бытовой химии есть и ацетон, и керосин, и пятновыводители, и другие средства, содержащие легковоспламеняющееся вещества.

Ранее главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн в беседе с НСН оценил запрет продажи алкоголя в жилых домах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить