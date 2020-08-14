Эксперт оценил запрет на размещение ряда магазинов в жилых домах

Эксперт по ТСЖ фонда «Жилищная солидарность» Виктор Федорук прокомментировал сообщение о том, что в жилых домах и общественных зданиях теперь запрещены магазины бытовой химии и строительных материалов.

В беседе с Nation News он назвал нововведение нужным и отметил, что жизнь важнее прибыли.

«Сегодня мебель делается с добавлением различных химических веществ. В случае пожара у людей не будет смысла спасаться, потому что они сделают несколько вдохов дыма и уже всё, спасать не надо», — сказал эксперт.

Как добавил Федорук, среди бытовой химии есть и ацетон, и керосин, и пятновыводители, и другие средства, содержащие легковоспламеняющееся вещества.

Ранее главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн в беседе с НСН оценил запрет продажи алкоголя в жилых домах.