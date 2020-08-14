Запрет на размещение ряда магазинов в жилых домах вступил в силу

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В жилых домах и общественных зданиях теперь запрещено магазины бытовой химии и строительных материалов.
Запрет на размещение ряда магазинов в жилых домах вступил в силу
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на приказ МЧС России, который вносит изменения в свод правил о пожарной безопасности.

В документе говорится, что «в жилых и общественных зданиях не допускается размещать предприятия торговли по продаже: горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей», а также «магазины, специализирующиеся на торговле строительными материалами, бытовой химией и пиротехникой».

Кроме этого, согласно приказу, «мусоросборные и бельеприёмные камеры в жилых и общественных зданиях, сооружениях должны выделяться противопожарными перегородками и перекрытием».

В мае в МЧС сообщали, что в больницах России с начала года выявлено более 11 тыс. нарушений требований пожарной безопасности.

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