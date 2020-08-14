Стали известны итоги первого этапа конкурса «Цифровой прорыв»

Стали известны итоги первого этапа всероссийского конкурса «Цифровой прорыв».

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Этап стартовал 5 июня и объединил более 16,5 тыс. ИТ-специалистов. Он проходил по 25 июля.

«Мы получили 4725 решений самой разной направленности. Ряд проектов уже находится на стадии пилотирования», — заявил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Победителями стали 208 конкурсантов. Следующий этап — серия региональных полуфиналов.

Ранее сообщалось, что финалист конкурса «Лидеры России» Григорий Прокуронов назначен заместителем главы Федерального агентства по туризму (Ростуризма).

В апреле НСН сообщала, что завершено последнее из двух онлайн-тестирований в рамках дистанционного этапа конкурса «Лидеры России. Политика».