Володин поручил продолжить проверку наличия иностранного гражданства у депутатов
- РИА Новости
Об этом сообщает «Дни.ру».
Пискарёв и Аршба обратились в Центризбирком России с просьбой предоставить информацию о двойном гражданстве некоторых парламентариев. В ведомстве отметили, что на момент регистрации в качестве кандидатов в депутаты Госдумы иностранного гражданства у них не имелось.
Вопрос возможного приобретения иностранного паспорта или вида на жительство уже после вступления в должность в компетенцию избирательных комиссий не входит.
Володин поручил продолжить проверку и направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР, передаёт НСН.
«Наличие иностранного гражданства у депутатов и чиновников недопустимо Конституцией и законом. Если информация подтвердится, в отношении этих депутатов будут приняты соответствующие законодательные меры», — сказал он.
Ранее сообщалось, что комитет ГД запросил данные о возможном двойном гражданстве депутатов.