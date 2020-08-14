Володин поручил продолжить проверку наличия иностранного гражданства у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ознакомился с данными, представленными главой комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым и главой комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах депутатов, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршбой о наличии или отсутствии иностранного гражданства у ряда парламентариев.

Об этом сообщает «Дни.ру».

Пискарёв и Аршба обратились в Центризбирком России с просьбой предоставить информацию о двойном гражданстве некоторых парламентариев. В ведомстве отметили, что на момент регистрации в качестве кандидатов в депутаты Госдумы иностранного гражданства у них не имелось.

Вопрос возможного приобретения иностранного паспорта или вида на жительство уже после вступления в должность в компетенцию избирательных комиссий не входит.

Володин поручил продолжить проверку и направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР, передаёт НСН.

«Наличие иностранного гражданства у депутатов и чиновников недопустимо Конституцией и законом. Если информация подтвердится, в отношении этих депутатов будут приняты соответствующие законодательные меры», — сказал он.

Ранее сообщалось, что комитет ГД запросил данные о возможном двойном гражданстве депутатов.