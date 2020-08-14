В Мурманской области рассказали о выплатах медикам

На выплаты медикам Мурманской области за работу с COVID-19 выделено более 1 млрд рублей.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на данные правительства края.

Всего в 2020 году из федерального бюджета на выплаты стимулирующего характера регион получил 644,4 млн рублей, из резервного фонда правительства Мурманской области на эти цели выделено 473,3 млн рублей. Общая сумма средств составляет более 1 млрд рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о выплатах медикам, принимающим участие в борьбе с COVID-19.