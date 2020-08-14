Врачи уведомили суд о состоянии Ефремова

Короткая ссылка
Пресненский суд Москвы получил ответ от Боткинской больницы, где находится Михаил Ефремов, в котором говорится, что артист пока не может участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Врачи уведомили суд о состоянии Ефремова
  • © Пресс-служба Таганского суда
  • РИА Новости

«В суд поступил ответ из Боткинской больницы, где сказано, что Ефремов не может участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья», — сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

При этом диагноз актёра в ответе не конкретизируется.

Ранее Эльман Пашаев, адвокат Ефремова, заявил, что назначенное на 18 августа заседание суда по делу актёра вновь перенесут, если его состояние не позволит ему приехать. 

Как заявлял адвокат, врачи подтвердили у Ефремова инсульт

11 августа актёру вызвали в суд скорую помощь. Было принято решение о госпитализации Ефремова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить