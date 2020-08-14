Врачи уведомили суд о состоянии Ефремова

Пресненский суд Москвы получил ответ от Боткинской больницы, где находится Михаил Ефремов, в котором говорится, что артист пока не может участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«В суд поступил ответ из Боткинской больницы, где сказано, что Ефремов не может участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья», — сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

При этом диагноз актёра в ответе не конкретизируется.

Ранее Эльман Пашаев, адвокат Ефремова, заявил, что назначенное на 18 августа заседание суда по делу актёра вновь перенесут, если его состояние не позволит ему приехать.

Как заявлял адвокат, врачи подтвердили у Ефремова инсульт.

11 августа актёру вызвали в суд скорую помощь. Было принято решение о госпитализации Ефремова.