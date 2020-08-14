СК назвал мотив убийства главы центра «Э» МВД Ингушетии

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Начальник Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев был убит в ноябре 2019 года для того, чтобы вызвать страх у силовиков и посеять панику среди гражданских. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета России.
СК назвал мотив убийства главы центра «Э» МВД Ингушетии
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Как отмечается, в зависимости от роли и степени участия 12 фигурантам дела о нападении на Эльджаркиева предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 205.4, п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 3 ст. 222 УК России («Организация террористического сообщества и участие в нём», «Террористический акт, повлёкший умышленное причинение смерти человеку», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершённые организованной группой»).

Как заявили в СК, следователи получили доказательства того, что указанное сообщество было создано, чтобы принуждать силовиков «к отказу от выявления и раскрытия преступлений, совершённых и совершаемых руководителями и другими участниками» сообщества, а также лицами из их окружения.

«Террористическими актами, выразившимися в расстрелах Ибрагима Эльджаркиева со следовавшими с ним сотрудниками полиции и Росгвардии в январе 2019 года в Республике Ингушетия, а с его братом — в ноябре 2019 года в Москве, злоумышленники намеревались вызвать страх у сотрудников правоохранительных органов за свои жизнь, здоровье и безопасность близких, а также панику среди населения республики», — говорится в сообщении.

Участники сообщества содержатся под стражей, один из фигурантов объявлен в международный розыск.

Ранее СК квалифицировал нападения на Эльджаркиева как теракт. 

2 ноября 2019 года в Москве глава центра «Э» МВД Ингушетии и его брат погибли в результате вооружённого нападения.

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