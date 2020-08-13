В Омской области усилили контроль за соблюдением масочного режима

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В Омской области усилен контроль за соблюдением масочного режима.
В Омской области усилили контроль за соблюдением масочного режима
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Граждане должны носить маски не только в магазинах, общественных местах и транспорте, но и на остановках и в такси.

На прошлой неделе проводились профилактические беседы, теперь нарушителям грозит штраф.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.

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