В Омской области усилили контроль за соблюдением масочного режима

В Омской области усилен контроль за соблюдением масочного режима.

Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Граждане должны носить маски не только в магазинах, общественных местах и транспорте, но и на остановках и в такси.

На прошлой неделе проводились профилактические беседы, теперь нарушителям грозит штраф.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.