В Омской области усилили контроль за соблюдением масочного режима
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- РИА Новости
Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Граждане должны носить маски не только в магазинах, общественных местах и транспорте, но и на остановках и в такси.
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