Власти Челябинской области прокомментировали ситуацию с вакциной от COVID-19
- © Пресс-служба Минздрава России / Дмитрий Куракин
Об этом сообщает URA.RU.
«Вы знаете, зарегистрирована отечественная вакцина от коронавируса. Поручаю Минздраву региона во взаимодействии с федеральными структурами ускорить получение вакцины», — заявил Текслер на заседании областного оперативного штаба.
Он также заявил, что вакцинацию должны начать с групп риска, в первую очередь с медиков и учителей.
Ранее, как сообщало ФАН, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов прокомментировал ситуацию с вакцинацией.