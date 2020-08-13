Власти Челябинской области прокомментировали ситуацию с вакциной от COVID-19

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил региональному Минздраву ускорить получение вакцины от COVID-19.
Власти Челябинской области прокомментировали ситуацию с вакциной от COVID-19
  • © Пресс-служба Минздрава России / Дмитрий Куракин

Об этом сообщает URA.RU.

«Вы знаете, зарегистрирована отечественная вакцина от коронавируса. Поручаю Минздраву региона во взаимодействии с федеральными структурами ускорить получение вакцины», — заявил Текслер на заседании областного оперативного штаба.

Он также заявил, что вакцинацию должны начать с групп риска, в первую очередь с медиков и учителей.

Ранее, как сообщало ФАН, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов прокомментировал ситуацию с вакцинацией.

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