В Тверской области перезахоронили останки почти 500 красноармейцев

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На воинском захоронении Петропавловского кладбища в Тверской области состоялась церемония перезахоронения останков почти 500 красноармейцев.
В Тверской области перезахоронили останки почти 500 красноармейцев
  • © Пресс-служба правительства Тверской области

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Чтить подвиг героев Великой Отечественной войны и помнить о высочайшей цене, которую они заплатили за Победу, — наш общий долг», — заявил губернатор Игорь Руденя.

В церемонии участвовали отряды из Твери, некоторых районов Тверской области, Москвы, Нижнего Новгорода, Дзержинска, Красноярского и Пермского краёв.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о работе по благоустройству воинских захоронений.

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