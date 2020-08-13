В Тверской области перезахоронили останки почти 500 красноармейцев

На воинском захоронении Петропавловского кладбища в Тверской области состоялась церемония перезахоронения останков почти 500 красноармейцев.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Чтить подвиг героев Великой Отечественной войны и помнить о высочайшей цене, которую они заплатили за Победу, — наш общий долг», — заявил губернатор Игорь Руденя.

В церемонии участвовали отряды из Твери, некоторых районов Тверской области, Москвы, Нижнего Новгорода, Дзержинска, Красноярского и Пермского краёв.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о работе по благоустройству воинских захоронений.