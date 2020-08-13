В Тверской области перезахоронили останки почти 500 красноармейцев
- © Пресс-служба правительства Тверской области
Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Чтить подвиг героев Великой Отечественной войны и помнить о высочайшей цене, которую они заплатили за Победу, — наш общий долг», — заявил губернатор Игорь Руденя.
В церемонии участвовали отряды из Твери, некоторых районов Тверской области, Москвы, Нижнего Новгорода, Дзержинска, Красноярского и Пермского краёв.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о работе по благоустройству воинских захоронений.