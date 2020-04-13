В Кировской области рассказали о работе по благоустройству воинских захоронений
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Об этом сообщает progorod43.
Самый большой объём работ предстоит выполнить в Кирове. Запланирован ремонт 50 объектов.
Так, мероприятия по ремонту и благоустройству мемориальных комплексов предусмотрены на Лобановском, Мезринском и Старо-Макарьевском кладбищах.
Реализация программы находится на особом контроле первого заместителя председателя областного правительства Дмитрия Курдюмова.
Ранее kp.ru сообщало, что в Ленобласти нашли останки 75 красноармейцев.