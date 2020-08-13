Эксперт оценила ситуацию с коронавирусом

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Заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм оценила ситуацию с коронавирусом.
Эксперт оценила ситуацию с коронавирусом
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«Мы малыми темпами возвращаемся к привычной жизни, и это не может не радовать», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, делать все послабления одновременно нежелательно, поскольку процесс распространения вируса может стать довольно активным.

«Мы сейчас привыкаем жить с новым коронавирусом, так же как долгое время живём с вирусом гриппа, кори, краснухи, клещевого энцефалита», — отметила Фельдблюм.

Она считает, что в сентябре желательно сделать прививку против гриппа.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.

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