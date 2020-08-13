В Петербурге рассказали о подготовке детсадов и школ к учебному году

В Санкт-Петербурге рассказали о подготовке детских садов и школ к учебному году.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Все учреждения пройдут проверку на пожарную безопасность до 1 сентября.

«Времени осталось немного. Необходимо полностью выполнить все требования пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций», — заявил глава города Александр Беглов.

По данным на 13 августа, 94% школ и детсадов прошли проверку.

Также планируется провести во всех образовательных учреждениях уроки безопасности. К детям придут сотрудники МЧС.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге рассказали о подготовке к проведению 1 сентября в школах.