В Петербурге рассказали о подготовке детсадов и школ к учебному году

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В Санкт-Петербурге рассказали о подготовке детских садов и школ к учебному году.
В Петербурге рассказали о подготовке детсадов и школ к учебному году
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Все учреждения пройдут проверку на пожарную безопасность до 1 сентября.

«Времени осталось немного. Необходимо полностью выполнить все требования пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций», — заявил глава города Александр Беглов.

По данным на 13 августа, 94% школ и детсадов прошли проверку.

Также планируется провести во всех образовательных учреждениях уроки безопасности. К детям придут сотрудники МЧС.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге рассказали о подготовке к проведению 1 сентября в школах.

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