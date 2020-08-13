Эксперт оценил важность очного обучения

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Завкафедрой экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Быстров оценил важность очного обучения.
Эксперт оценил важность очного обучения
  • © Александр Кряжев / РИА Новости

В беседе с ОТР он заявил, что всем, а особенно детям, для полноценного развития очень нужно общение.

«Вот и многие студенты, а не только школьники, в общении развиваются. Общение, наверное, даёт больше, чем прямолинейное изучение математики, физики или каких-то других точных наук», — сказал эксперт.

Говоря о студентах, Быстров подчеркнул, что человека и будущего специалиста формирует не только учебный процесс, но и социум, взаимоотношения, формат новой жизни.

Ранее, как сообщала НСН, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала ситуацию с началом учебного года.

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