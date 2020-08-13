Эксперт оценил перспективы дистанционного образования в школах

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Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов оценил перспективы дистанционного образования в школах.
Эксперт оценил перспективы дистанционного образования в школах
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

В беседе с ОТР он выразил мнение, что эта сфера никогда не перейдёт полностью в удалённый режим — в первую очередь из-за низкой эффективности.

Как отметил эксперт, наиболее эффективный процесс образовательной практики — это взаимоотношения между учителями и учениками, «что называется, глаза в глаза».

«Всё-таки образовательный процесс, особенно в средней школе и начальной школе, — это очень важный психологический контакт, связанный с учителем, то есть когда учитель мотивирует, примером помогает ребёнку преодолевать какие-то трудности», — пояснил Сафонов.

Ранее, как сообщала НСН, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала ситуацию с началом учебного года.

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