Адыгея получит дополнительные средства на расходы больниц и поликлиник
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Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Деньги пойдут на возмещение медучреждениям расходов на лечение больных COVID-19 и тестирование пациентов при поступлении в стационар.
«Решение было принято по предложению комиссии Федерального собрания России по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Госдумы России от Адыгеи Владислава Резника», — сказали в пресс-службе.
Средства будут выделены в виде межбюджетных трансфертов из резервного фонда правительства России. Из республиканского бюджета деньги поступят в бюджет территориального фонда ОМС.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.