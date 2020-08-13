Адыгея получит дополнительные средства на расходы больниц и поликлиник

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Правительство России утвердило выделение Адыгее дополнительных средств на расходы больниц и поликлиник. Регион получит более 61,4 млн рублей.
Адыгея получит дополнительные средства на расходы больниц и поликлиник
  • Pixabay

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Деньги пойдут на возмещение медучреждениям расходов на лечение больных COVID-19 и тестирование пациентов при поступлении в стационар.

«Решение было принято по предложению комиссии Федерального собрания России по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Госдумы России от Адыгеи Владислава Резника», — сказали в пресс-службе.

Средства будут выделены в виде межбюджетных трансфертов из резервного фонда правительства России. Из республиканского бюджета деньги поступят в бюджет территориального фонда ОМС.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.

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