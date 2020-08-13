Иммунолог прокомментировал исследование о том, кто больше подвержен заболеванию COVID-19

Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, иммунолог Виталий Зверев прокомментировал исследование о том, кто больше подвержен заболеванию COVID-19.

«На самом деле, все наблюдения говорят о том, что люди с отрицательным резус-фактором чаще заболевают, в том числе и респираторными инфекциями. У них по-другому устроена иммунная система, они иначе реагируют на инфекцию», — заявил он в беседе с URA.RU.

Вместе с тем, отметил эксперт, в Германии проведено исследование, согласно которому резус-отрицательные люди, наоборот, переносят это заболевание гораздо легче.

Зверев также выразил мнение, что подверженность заболеванию COVID-19 может зависеть от группы крови, состояния здоровья, верхних дыхательных путей и дозы вируса.

Ранее учёные из Университета Барселоны и Университета Кампинас заявили, что в странах, где проживает наибольшее число людей с отрицательным резус-фактором, рост количества заболеваний коронавирусом выше.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.