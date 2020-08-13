В Москве нашли расчленённое тело женщины

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Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова заявила об обнаружении расчленённого тела женщины в московской квартире.
В Москве нашли расчленённое тело женщины
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что расчленённый труп, разложенный по пакетам, был найден в квартире на Ореховом бульваре.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... «Убийство», — указала Иванова.

Уточняется, что в квартире находился супруг женщины, его проверяют на причастность к преступлению.

Как указывает агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах, тело было обнаружено после того, как соседи почувствовали неприятный запах и вызвали спасателей и полицейских, которые вскрыли дверь квартиры.

30 июля в Санкт-Петербурге было обнаружено расчленённое тело рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт. В убийстве музыканта подозревают его супругу Марину Кохал.

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