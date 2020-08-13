В Москве нашли расчленённое тело женщины
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что расчленённый труп, разложенный по пакетам, был найден в квартире на Ореховом бульваре.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... «Убийство», — указала Иванова.
Уточняется, что в квартире находился супруг женщины, его проверяют на причастность к преступлению.
Как указывает агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах, тело было обнаружено после того, как соседи почувствовали неприятный запах и вызвали спасателей и полицейских, которые вскрыли дверь квартиры.
30 июля в Санкт-Петербурге было обнаружено расчленённое тело рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт. В убийстве музыканта подозревают его супругу Марину Кохал.