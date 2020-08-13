Собянин заявил об отсутствии планов по введению ограничений в Москве

Никаких планов по введению ограничительных мер, связанных с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции COVID-19, с 15 сентября в Москве нет. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«А по поводу 15 сентября: эти слухи бесконечные, они просто поражают своей устойчивостью, хотя я уже много раз говорил, что никаких планов у нас на этот счёт нет», — сказал он.

Таким образом он ответил на вопрос о том, будут ли работать театры и кино в новом сезоне на фоне слухов о том, что с 15 сентября город может оказаться на самоизоляции.

Ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве в течение последних двух месяцев стабильная.

Кроме того, он отмечал, что в столице не планируют вводить повторные ограничительные меры из-за COVID-19.