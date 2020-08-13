Участники конкурса «Лидеры России» получили приглашения на работу в Сбербанке

Три участника третьего сезона конкурса «Лидеры России — 2020» получили приглашения на работу в Сбербанк.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Андрей Соловьёв назначен исполнительным директором группы сопровождения управления развития технологий дивизиона «Малый и микробизнес» департамента ИТ-блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес».

Олег Аксёнов получил пост руководителя направления группы разработки управления развития технологий центра корпоративных решений департамента ИТ-блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес».

Ирина Новичкова приглашена на должность клиентского менеджера ВИП ВСП иркутского отделения Байкальского банка ПАО «Сбербанк».

Ранее сообщалось, что финалист конкурса «Лидеры России» Григорий Прокуронов назначен заместителем главы Федерального агентства по туризму (Ростуризма).

В апреле НСН сообщала, что завершено последнее из двух онлайн-тестирований в рамках дистанционного этапа конкурса «Лидеры России. Политика».