Участники конкурса «Лидеры России» получили приглашения на работу в Сбербанке

Короткая ссылка
Три участника третьего сезона конкурса «Лидеры России — 2020» получили приглашения на работу в Сбербанк.
Участники конкурса «Лидеры России» получили приглашения на работу в Сбербанке
  • © Игорь Онучин
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Андрей Соловьёв назначен исполнительным директором группы сопровождения управления развития технологий дивизиона «Малый и микробизнес» департамента ИТ-блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес».

Олег Аксёнов получил пост руководителя направления группы разработки управления развития технологий центра корпоративных решений департамента ИТ-блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес».

Ирина Новичкова приглашена на должность клиентского менеджера ВИП ВСП иркутского отделения Байкальского банка ПАО «Сбербанк».

Ранее сообщалось, что финалист конкурса «Лидеры России» Григорий Прокуронов назначен заместителем главы Федерального агентства по туризму (Ростуризма).

В апреле НСН сообщала, что завершено последнее из двух онлайн-тестирований в рамках дистанционного этапа конкурса «Лидеры России. Политика».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить