В России за сутки скончались ещё 124 пациента с коронавирусом
- АГН «Москва»
«За последние сутки подтверждено 124 летальных случая... За весь период по России умерли 15 384 человека», — говорится в сообщении.
Накануне в России скончались 129 пациентов с COVID-19.
Ранее академик Российской академии наук Михаил Пальцев, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, рассказал о трёх волнах пандемий.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер, введённых в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.