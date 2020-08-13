В России за сутки скончались ещё 124 пациента с коронавирусом

В России за сутки скончались ещё 124 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов среди заболевших COVID-19 увеличилось до 15 384, передаёт оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

АГН «Москва»

«За последние сутки подтверждено 124 летальных случая... За весь период по России умерли 15 384 человека», — говорится в сообщении. Накануне в России скончались 129 пациентов с COVID-19. Ранее академик Российской академии наук Михаил Пальцев, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, рассказал о трёх волнах пандемий. Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер, введённых в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.