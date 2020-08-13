В России за сутки скончались ещё 124 пациента с коронавирусом

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В России за сутки скончались ещё 124 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов среди заболевших COVID-19 увеличилось до 15 384, передаёт оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
В России за сутки скончались ещё 124 пациента с коронавирусом
  • АГН «Москва»

«За последние сутки подтверждено 124 летальных случая... За весь период по России умерли 15 384 человека», — говорится в сообщении.

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