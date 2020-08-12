В России за сутки скончались ещё 129 пациентов с коронавирусом
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«За последние сутки подтверждено 129 летальных случаев… За весь период по России умерли 15 260 человек», — говорится в сообщении.
Накануне в России скончались 130 пациентов с COVID-19.
Как ранее указывал Росстат, в июне коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти 5448 человек в России.
Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.