В России за сутки скончались ещё 129 пациентов с коронавирусом

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В России за сутки скончались ещё 129 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов среди заболевших COVID-19 увеличилось до 15 260, передаёт оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
В России за сутки скончались ещё 129 пациентов с коронавирусом
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«За последние сутки подтверждено 129 летальных случаев… За весь период по России умерли 15 260 человек», — говорится в сообщении.

Накануне в России скончались 130 пациентов с COVID-19.

Как ранее указывал Росстат, в июне коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти 5448 человек в России.

Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.

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