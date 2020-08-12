Академик РАН рассказал о трёх волнах пандемий

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Академик Российской академии наук Михаил Пальцев, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, рассказал о трёх волнах пандемий.
Академик РАН рассказал о трёх волнах пандемий
  • РИА Новости

«Исторически все вирусные пандемии протекли в три волны. Первая волна — достаточно сильная, вторая — ещё сильнее, а третья — уже менее сильная за счёт формирования коллективного иммунитета», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

В качестве примера академик привёл испанку в начале XX века.

Как отметил Пальцев, считается, что коллективный иммунитет начинает формироваться, когда переболеет более 60% населения, а когда показатель достигает 95%, инфекция исчезает.

«Это теоретические выводы, но их подтверждает большинство авторов, в том числе практикующие врачи», — уточнил эксперт.

В случае с коронавирусной инфекцией Пальцев считает, что нужно изучать, наблюдать, накапливать статистику.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер, введённых в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

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