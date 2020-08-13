Режим самоизоляции на Камчатке продлили до 23 августа

Режим самоизоляции продлён на Камчатке до 23 августа. Об этом сообщается в постановлении главы региона Владимира Солодова.

«Обязать граждан до 23 августа 2020 года включительно соблюдать режим самоизоляции», — приводит РИА Новости текст документа.

Кроме того, в постановлении сообщается, что с 13 августа на Камчатке открываются рестораны, кафе и бары при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

В середине июля на Камчатке приступили ко второму этапу смягчения ограничений, введённых из-за COVID-19.

Так, в регионе возобновили плановую медицинскую помощь, открыли летние веранды ресторанов, а также появилась возможность прохождения тестирования в аэропорту.