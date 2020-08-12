В РСТ прокомментировали ситуацию с Казахстаном

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал ситуацию с Казахстаном.

«Направление, конечно, довольно специальное. В основном там идёт приграничный обмен между Оренбургской областью и другими. Спортивный, деловой и даже рекреационный туризм тоже развиты, но нельзя сказать, что они пользуются особенной популярностью», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, это не массовое направление, но тем не менее это дополнительный источник работы для перевозчиков, что хорошо.

Ранее сообщалось, что Казахстан с 17 августа планирует возобновить полёты в Россию.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН рассказала, вернут ли средства за тур в случае введения новых ограничительных мер.