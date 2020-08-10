В АТОР рассказали, вернут ли средства за тур в случае новых ограничительных мер
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«Скорее всего, будет предложено перебронировать поездку на последующие даты, это теперь уже стало наиболее распространённым способом компенсации туристам средств во всём мире», — заявила она в беседе с НСН.
По её словам, нельзя гарантировать, что границу точно не закроют.
Как отметила Ломидзе, то же касается и отечественных курортов.
«Туристам будет предлагаться перенести тур на другую дату с сохранением всех условий поездки», — добавила она.
В июне вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с туризмом в стране.