В АТОР рассказали, вернут ли средства за тур в случае новых ограничительных мер

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, вернут ли средства за тур в случае введения новых ограничительных мер.

«Скорее всего, будет предложено перебронировать поездку на последующие даты, это теперь уже стало наиболее распространённым способом компенсации туристам средств во всём мире», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, нельзя гарантировать, что границу точно не закроют.

Как отметила Ломидзе, то же касается и отечественных курортов.

«Туристам будет предлагаться перенести тур на другую дату с сохранением всех условий поездки», — добавила она.

В июне вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с туризмом в стране.