В АТОР рассказали, вернут ли средства за тур в случае новых ограничительных мер

Короткая ссылка
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, вернут ли средства за тур в случае введения новых ограничительных мер.
В АТОР рассказали, вернут ли средства за тур в случае новых ограничительных мер
  • Pixabay

«Скорее всего, будет предложено перебронировать поездку на последующие даты, это теперь уже стало наиболее распространённым способом компенсации туристам средств во всём мире», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, нельзя гарантировать, что границу точно не закроют.

Как отметила Ломидзе, то же касается и отечественных курортов.

«Туристам будет предлагаться перенести тур на другую дату с сохранением всех условий поездки», — добавила она.

В июне вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с туризмом в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить