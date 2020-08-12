Казахстан с 17 августа планирует возобновить полёты в Россию

Казахстан с 17 августа планирует начать поэтапное возобновление авиасообщения с семи странами, включая Россию. Об этом сообщил Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

«С 17 августа 2020 года поэтапно возобновляются международные полёты в Объединённые Арабские Эмираты, Республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, на Украину и в Россию», — говорится в сообщении.

Решение было принято с учётом рекомендаций Минздрава Казахстана и межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса.

В комитете отметили, что указанные страны «поддерживают возобновление полётов с Казахстаном с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований».

Тем не менее, как добавили в Казахстане, «для выполнения полётов в Россию требуется разрешение с российской стороны».

Ожидается, что число рейсов будет зависеть от действующих межправительственных соглашений и коммерческой загрузки самолётов на каждом маршруте.

С 20 июня Казахстан возобновил авиасообщение с Турцией, Южной Кореей, Китаем, Грузией, Японией и Таиландом.