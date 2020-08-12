Казахстан с 17 августа планирует возобновить полёты в Россию

Короткая ссылка
Казахстан с 17 августа планирует начать поэтапное возобновление авиасообщения с семи странами, включая Россию. Об этом сообщил Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.
Казахстан с 17 августа планирует возобновить полёты в Россию
  • Reuters

«С 17 августа 2020 года поэтапно возобновляются международные полёты в Объединённые Арабские Эмираты, Республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, на Украину и в Россию», — говорится в сообщении.

Решение было принято с учётом рекомендаций Минздрава Казахстана и межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса.

В комитете отметили, что указанные страны «поддерживают возобновление полётов с Казахстаном с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований».

Тем не менее, как добавили в Казахстане, «для выполнения полётов в Россию требуется разрешение с российской стороны».

Ожидается, что число рейсов будет зависеть от действующих межправительственных соглашений и коммерческой загрузки самолётов на каждом маршруте.

С 20 июня Казахстан возобновил авиасообщение с Турцией, Южной Кореей, Китаем, Грузией, Японией и Таиландом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить