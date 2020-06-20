Казахстан возобновляет авиарейсы в ряд стран

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Казахстан с 20 июня возобновляет авиасообщение с Турцией, Южной Кореей, Китаем, Грузией, Японией и Таиландом.
Казахстан возобновляет авиарейсы в ряд стран
  • © EUTERS/Pavel Mikheyev

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития страны.

Отмечается, что полёты в данные страны возобновляются в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Казахстана, уровня эпидемиологической обстановки и согласно карте Всемирной организации здравоохранения.

Количество рейсов на маршрутах будет зависеть от действующих межправительственных соглашений о воздушном сообщении и от коммерческой загрузки воздушных судов на каждом маршруте.

Ранее стало известно, что в нескольких городах Казахстана, включая столицу, в выходные будут действовать усиленные карантинные меры из-за ситуации с коронавирусом.

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