Поисковики нашли останки погибших на Синявинских высотах в Петербурге

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Поисковики нашли останки 17 погибших на Синявинских высотах в Санкт-Петербурге.
Поисковики нашли останки погибших на Синявинских высотах в Петербурге
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Об этом сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Работы проходят с 3 августа. В рамках слёта ежедневно организуют обучающие семинары.

Как отметила глава комитета Юлия Аблец, на данный момент в городе 55 поисковых отрядов численностью около 1 тыс. человек.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о работе по благоустройству воинских захоронений.

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