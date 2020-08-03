Поисковики проведут работы на территории мемориального комплекса в Петербурге

Поисковые отряды Санкт-Петербурга проведут работы на территории мемориального комплекса «Синявинские высоты» с 3 по 12 августа.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.

В палаточном лагере соблюдены меры предосторожности и защиты. Участникам ежедневно замеряют температуру.

Отряды будут искать останки погибших и без вести пропавших во время Великой Отечественной войны.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о работе по благоустройству воинских захоронений.