Поисковики проведут работы на территории мемориального комплекса в Петербурге

Короткая ссылка
Поисковые отряды Санкт-Петербурга проведут работы на территории мемориального комплекса «Синявинские высоты» с 3 по 12 августа.
Поисковики проведут работы на территории мемориального комплекса в Петербурге
  • © Zamir Usmanov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.

В палаточном лагере соблюдены меры предосторожности и защиты. Участникам ежедневно замеряют температуру.

Отряды будут искать останки погибших и без вести пропавших во время Великой Отечественной войны.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о работе по благоустройству воинских захоронений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить