Поисковики проведут работы на территории мемориального комплекса в Петербурге
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.
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