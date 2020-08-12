В Ростовской области рассказали о подготовке к 1 сентября

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Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал о подготовке к 1 сентября.
В Ростовской области рассказали о подготовке к 1 сентября
  • РИА Новости

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru.

В настоящее время к новому учебному году готовят более 2,9 тыс. образовательных учреждений, в том числе свыше 1,1 тыс. школ. Принимать их будет специальная комиссия.

Один из критериев готовности — проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий для предупреждения распространения коронавируса.

Ранее, как сообщало URA.RU, пресс-секретарь мэрии Челябинска Владимир Сафонов рассказал о подготовке к 1 сентября.

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