В Ростовской области рассказали о подготовке к 1 сентября
- РИА Новости
Об этом сообщает Rostovgazeta.ru.
В настоящее время к новому учебному году готовят более 2,9 тыс. образовательных учреждений, в том числе свыше 1,1 тыс. школ. Принимать их будет специальная комиссия.
Один из критериев готовности — проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий для предупреждения распространения коронавируса.
Ранее, как сообщало URA.RU, пресс-секретарь мэрии Челябинска Владимир Сафонов рассказал о подготовке к 1 сентября.