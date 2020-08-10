В Челябинске рассказали о подготовке к 1 сентября

Пресс-секретарь мэрии Челябинска Владимир Сафонов рассказал о подготовке к 1 сентября.

Об этом сообщает URA.RU.

«Школы готовят к открытию. Запланированы и торжественные линейки. Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, линейки пройдут с учётом требований Роспотребнадзора, то есть с соблюдением социальной дистанции», — заявил Сафонов.

В области школы закрыты для посещения с 25 марта. Учеников перевели на дистанционное обучение.

Ранее, как сообщала НСН, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала ситуацию с началом учебного года.