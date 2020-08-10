В Челябинске рассказали о подготовке к 1 сентября

Короткая ссылка
Пресс-секретарь мэрии Челябинска Владимир Сафонов рассказал о подготовке к 1 сентября.
В Челябинске рассказали о подготовке к 1 сентября
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Школы готовят к открытию. Запланированы и торжественные линейки. Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, линейки пройдут с учётом требований Роспотребнадзора, то есть с соблюдением социальной дистанции», — заявил Сафонов.

В области школы закрыты для посещения с 25 марта. Учеников перевели на дистанционное обучение.

Ранее, как сообщала НСН, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала ситуацию с началом учебного года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить