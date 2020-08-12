В Тюменской области планируют сокращать количество моногоспиталей

В Тюменской области в настоящее время развёрнуто 11 моногоспиталей для борьбы с коронавирусом, заявил губернатор Александр Моор.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Изначально для пациентов с COVID-19 подготовили около 800 мест, затем их число довели до 1378. Как отметил глава региона, 993 койки оборудованы кислородными аппаратами для тяжёлых больных.

По словам Моора, даже на пике заболеваемости половина мест была свободна. Теперь стоит задача постепенно вернуть коечный фонд к плановой работе.

Ранее, как сообщало URA.RU, Моор заявил о готовности региона к отмене ограничений.