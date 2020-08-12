Губернатор Тюменской области заявил о готовности региона к отмене ограничений

Губернатор Тюменской области Александр Моор считает, что регион готов к снятию ограничений по коронавирусу.

Как пишет URA.RU, об этом он заявил во время онлайн-конференции с журналистами.

«Я считаю, что нам нужно возвращаться к нормальной жизни, снимать ограничения. Думаю, что мы с вами с этим уже научились жить. Наши предприятия и граждане понимают свою меру ответственности в части соблюдения санитарных норм, предписанных Роспотребнадзором», — заявил Моор.

Губернатор добавил, что следующее заседание оперштаба области, на котором будет решаться в том числе вопрос продления карантина в регионе, состоится 14 августа. Там же будут обсуждаться возможные послабления режима повышенной готовности.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.