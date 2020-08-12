Врач прокомментировала необходимость ношения масок

Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, что носить медицинскую маску на свежем воздухе необязательно, но важно надевать её в замкнутых пространствах.

Об этом врач рассказала в интервью изданию Nation News.

«Если вы идёте в магазин, где много людей, то маску носить обязательно, особенно пожилым людям. Для них по сей день сохраняется строгий режим. Также носить маски обязательно людям, которые чувствуют минимальные симптомы заболевания. Любое ОРВИ — надевайте маску. Может, под кондиционером посидели, может, в море много плавали, першение в горле, насморк — сразу маску. Купаться в маске, конечно, не нужно», — сказала Ярцева.

На пляже также можно находиться без маски, соблюдая при этом дистанцию в 1—1,5 метра.

«Сейчас на юге людей много, и, возможно, маска нужна, особенно для детей, поскольку дети близко друг с другом контактируют. Если на ребёнка маску невозможно надеть, то лучше ребёнка изолировать. Дети — очень лёгкий источник распространения вируса», — утверждает специалист.

В заключение врач напомнила о необходимости надевать маску в общественном транспорте.

Ранее телеканал «360» сообщал, какие меры власти Подмосковья применяют к нарушителям масочного режима в электричках.